Кличко переміг нокаутом в 10 раунді

У Франкфурті закінчився бій Володимир Кличко - Самуель Пітер за титули чемпіона світу за версіями IBF (Міжнародна федерація боксу) і WBO (Всесвітня боксерська організація).

Бій пройшов при перевазі українського боксера, яка зростала раунд від раунду, і закінчився нокаутом у 10-му раунді.

Обидва боксери вже в першому раунді спробували зробити ставку на швидкий вирішальний удар. Без розвідки перейшли до активних одночасних атак. Виникло багато клінчів.

У другому раунді Пітер продовжив як у першому. Стало зрозуміло – це його план на бій: прорвати фірмове кличківське утримання на відстані довгої руки. Кличко, зі свого боку, саме і включив знане утримання на дистанції в супроводі набивання ударів “двійками” і джебами. Удари Пітера не долітали, він почав помітно хитатися в стійці. Прорвавшись до ближнього бою, обіймав корпус Владимира і вис.

У третьому раунді Володимир почувся впевненіше. Другий раунд повторився, тільки спокійніше і чіткіше. Пітеру рідше вдавалося прориватися до корпуса суперника.

Майже весь наступний раунд суперники провисіли один на одному. Глядачі засвистіли. Кличко немов відкрився бажанню Пітера неодмінно зблизитися, “в`язав” йому руки, пробував аперкоти. Пітер розтратив всі сили, щоб виконати свій план на поєдинок, але навіть прорвавшись у ближній бій, не знав, що робити далі.

П`ятий раунд пройшов так само, але Пітер пропустив багато сильних ударів.

6-й. “Розгойдай його – він провалюється”, - донеслися слова Кличка-старшого в перерві. Секундант не радив йти в клінч, казав більше рухатися, заплутувати, бити з різних боків. Але Володимир залишився на місці. Клінчі стали схожі на класичну боротьбу. Кличко біля канатів здер шкіру на лопатці. Раунд прикрасив потужний аперкот в останню секунду.

“Правий прямою, лівим підвантажуєш”, - перед сьомим раундом Віталій повертав брата до звичайної манери бою. Владимир почав відступати від клінчів назад. Спробував навіть пересуватися в легкому стилі, але знову повернувся до вкладеного удару з повної ступні. У Пітера повністю запливло око.

Далі виснаженого Пітера почали вбивати. Важкі удари проходили дедалі легше – серіями по три, по п`ять. Сил у нього не лишалося навіть дійти до зближення.

Тренер зажадав від Пітера “показати”. Той постарався вибухнути з останніх сил, розтратив їх і на середину 9-го раунду був вже для всіх очевидно - ніякий. Витримати до кінця – єдине, що йому лишалося, і він зосередився на тому, щоб не дати себе добити.

10-й раунд. Кличко перейшов до добивання, Пітер – до виживання. Але коли впав під останніми ударами, його піднімав з рингу вже не суддя, а медик.

Потужний Самуель Пітер зробив у цьому бою все що міг, але Кличко був кращий у техніці та витривалості.

У спортивній кар`єрі братів Кличків цей бій був на двох сотим і 58-м у Володимира (перемог 55).

Фото Reuters