Помер знаменитий данський шахіст

Бент Ларсен, який вважається найсильнішим шахістом Данії всіх часів, помер у віці 75 років, повідомляє Associated Press. За даними Данського шахового союзу, 6-разовий чемпіон країни помер у четвер після нетривалої хвороби. Причина смерті не згадується. Останні свої дні шахіст провів у Буенос-Айресі, де він жив з дружиною.

Ларсен - один з найсильних шахістів світу в 1960-1980 рр., неодноразово брав участь у першості планети, грав проти чемпіонів світу Бориса Спаського і Боббі Фішера. У серпні в Копенгагені проходив шаховий фестиваль, присвячений 75-річчю Ларсена.