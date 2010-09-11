Пітер виявився легшим за Кличка на 2,5 кг (додані фото)

Чемпіон світу з боксу за версіями IBF і WBO в суперважкій вазі Володимир Кличко виявився важчим за свого суперника в майбутньому бою за звання чемпіона світу за версіями WBO, IBO, IBF - Семюеля Пітера на 2,5 кг, повідомляє персональний сайт братів Кличків.

Зважування боксерів відбулося в п`ятницю у Франкфурті, за добу до їх бою. Ваги під українцем показали 112 кг, під "нігерійським кошмаром" - 109,5 кг При цьому зріст Кличка - 199 см, Пітер нижчий на 11 см.

"Я зараз у кращій формі, ніж п`ять років тому, коли бився з Пітером вперше. Чекайте швидкого нокауту", - пообіцяв Володимир.

Суперники вже зустрічалися п`ять років тому, нагадує РІА "Новости". Тоді Пітер тричі посилав Кличка-молодшого в нокдаун, але врешті програв по очках.

Бій Кличко - Пітер відбудеться у суботу на домашньому стадіоні футбольного клубу "Айнтрахт". За даними сайту Кличків, продано понад 50 тисяч квитків.

Володимир Кличко виграв 54 бої на професійному рингу (48 - нокаутом) і три програв. Пітер переміг в 34 поєдинках (27 - достроково) і тричі зазнавав поразки.

Фото Дмитра Абрамова / УНІАН