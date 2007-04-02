Підсумки 20 туру Чемпіонату України з футболу

Сьогодні - найрезультативніший матч

Матчем між львівськими “Карпатами” і донецьким “Металургом” завершився 20 тур Чемпіонату України з футболу. Результати 20 туру: "Таврія" (Сімферополь) - "Сталь" (Алчевськ) 2 : 1 "Металіст" (Харків) - "Динамо" (Київ) 0 : 2 "Іллічевець" (Маріуполь) - "Шахтар" (Донецьк) 1 : 1 "Арсенал" (Київ) - "Дніпро" (Дніпропетровськ) 1 : 1 "Кривбас" (Кривий Ріг) - "Металург" (Запоріжжя) 1 : 1 "Ворскла" (Полтава) - ФК Харків 0 : 1 "Зоря" (Луганськ) - "Чорноморець" (Одеса) 0 : 4 "Металург" (Донецьк) - "Карпати"(Львів) 3 : 3 Турнірна таблиця виглядає таким чином: 1 "Динамо"(Київ) 52 очки 2 "Шахтар"(Донецьк) 48 очок 3 "Дніпро" (Дніпропетровськ) 32 очки 4 "Таврія" (Сімферополь) 30 очок 5 "Металіст" (Харків) 30 очок 6 "Чорноморець" (Одеса) 26 очок 7 "Арсенал"(Київ) 26 очок 8 "Кривбас" (Кривий Ріг) 26 очок 9 "Карпати" (Львів) 25 очок 10 ФК Харків 23 очки 11 "Металург" (Запоріжжя) 23 очки 12 "Металург" (Донецьк) 22 очко 13 "Ворскла" (Полтава) 19 очок 14 "Іллічівець" (Маріуполь) 18 очок 15 "Зоря" (Луганськ) 15 очок 16 "Сталь" (Алчевськ) 13 очок

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