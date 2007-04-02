Forbes назвав найдорожчі футбольні клуби в світі

Американський журнал Forbes оприлюднив новий рейтинг найдорожчих футбольних клубів світу. Лондонський "Челсі", попри все легендарне багатство та купецьку щедрість Абрамовича, потрапив лише на восьме місце, до того ж з мінусами в графі "операційний прибуток" (-37 млн.). Лідерство в списку капіталізованого багатства належить лідерові й у грі - "Манчестер Юнайтед".

Вартість "Челсі" оцінюється Forbes в 537 мільйонів доларів. "МЮ" майже втричі дорожчий - замалим півтора мільярди. Друге місце посідає мадридський "Реал" (трохи понад мільярд), третє - лондонський "Арсенал" (915 мільйонів).

З географічного погляду домінують англійські клуби: у списку їх 10, по 4 італійських і німецьких клубів, по 2 іспанських, французьких і шотландських, один голландський. Загалом список налічує 25 команд:

1. "Манчестер Юнайтед" (Англія) - 1453 мільйонів доларів

2. "Реал" (Мадрид, Іспанія) - 1034

3. "Арсенал" (Лондон, Англія) - 915

4. "Баварія" (Німеччина) - 838

5. "Мілан" (Італія) - 824

6. "Ювентус" (Італія) - 567

7. "Інтер" (Мілан, Італія) - 555

8. "Челсі" (Англія) - 537

9. "Барселона" (Іспанія) - 535

10. "Шальке" (Німеччина) - 471

11. "Ліверпуль" (Англія) - 454

12. "Олімпік" (Ліон, Франція) - 343

13. "Ньюкасл" (Англія) - 260

14. "Тоттенхем" (Англія) - 243

15. "Рома" (Італія) - 224

16. "Гамбург" (Німеччина) - 221

17. "Манчестер Сіті" (Англія) - 208

18. "Борусія" (Німеччина) - 199

19. "Аякс" (Голландія) - 196

20. "Селтік" (Шотландія) - 185

21. "Евертон" (Англія) - 165

22. "Олімпік" (Марсель, Франція) - 157

23. "Вест Хем" (Англія) - 156

24. "Глазго" (Шотландія) - 147

25. "Астон Вілла" (Англія) - 140

Форбс