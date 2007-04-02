Червоненко зібрався перевернути ставлення до України

Президент Автомобільної федерації України, голова Запорозької обласної державної адміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО має намір організувати в Ялті етап чемпіонату світу з авторалі.

Про це Є.ЧЕРВОНЕНКО сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Я сьогодні кажу вперше - головна мета, поки я президент Федерації автомобільного спорту – це організація в Ялті етапу чемпіонату світу, який переверне ставлення до України”, - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Він запевнив, що проведення Чемпіонату Європи, а тим більше Чемпіонату світу з ралі, не менш вагома подія, ніж проведення чемпіонату Європи чи світу з футболу.

За словами Є.ЧЕРВОНЕНКА, керівництво Ялти вже побачило, що такі змагання дають значні інвестиції в розвиток регіону.

Крім того, він підкреслив, що “топом сезону буде Ялта-ралі”, яке стало однієї з найпрестижних та важких змагань.

Президент федерації зауважив, що на змагання очікується прибуття багатьох почесних гостей.

Також він повідомив, що Чемпіонат України з ралі проводитиметься під гаслом “Захід і Схід разом” з етапами в Донецьку та Чернівцях.

Є.ЧЕРВОНЕНКО повідомив, що федерація робить акцент на розвиток автоспорту в деяких напрямках – масовість, розвиток аматорського та професійного автоспорту.

Також планується вдихнути “новий статус” в чемпіонат України з ралі, кільцевих автогонок, автокросу. Велика увага приділятиметься розвитку картингу.

“Ми очікуємо збільшення кількості учасників навіть у складних автозмаганнях за рахунок підвищення “автомобілізації” людей, навіть в дуже дорого вартісних групах, де вартість бойового авто становить за 100 тис. євро”, - сказав він.

Є.ЧЕРВОНЕНКО переконаний, що популяризації автоспорту призведе до появи в Україні власних гонщиків світового рівня.