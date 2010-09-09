Юнаки та дівчата вибороли 24 нагороди на ЧС з пауерліфтингу

Українська збірна команда виборола 24 медалі на Чемпіонаті світу серед юніорів та юніорок, юнаків та дівчат з пауерліфтингу, що пройшов у місті Пльзень (Чехія).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

У змаганнях брали участь 337 спортсменів із 32 країн світу. Від команди України виступило 32 спортсмени.

За підсумковим результатом збірна команда України юніорів та юніорок посіла друге загальнокомандне місце та третє загальнокомандне місце серед юнаків та дівчат, здобувши вісім золотих медалей, шість срібних та десять бронзових нагород.