Підсумки футбольного вік-енду в Європі

Триває безпрограшна хода «Інтера» в італійській серії «А». У 30-му турі міланський клуб здобув свою 25-у перемогу, здолавши вдома «Парму» – 2:0. Другою з відставанням на 20 очок йде «Рома», що зіграла на своєму полі з «Міланом» внічию – 1:1. Третю позицію займає «Лаціо», який з великим рахунком, – 4:2 обіграв «Удінезе».

Загострилася боротьба у верхній частині таблиці бундесліги Німеччини. У 27-му турі лідер – «Шальке-04» поступився в Мюнхені «Баварієї» – 0:2 і має як і раніше 53 очки. На 2 позаду «Вердер», в матчі якого з «Енергі» голів забито не було. «Штуттгарт» набрав 49 очок після виграшу у «Алеманії» – 3:1. «Баварія» замикає квартет сильних з 47-а очками.

У 28-му турі чемпіонату Іспанії «Барселона» здобула перемогу над «Ла-Коруньєю» – 2:1 і набрала 56 очок. На 2-ий рядок опустилася «Севілья», в її активі після нічиї з «Осасуною» – 0:0 - 54 очки. На 3 менше у мадридського «Реала», який здобув гостьову перемогу над «Сельтою», – 2:1.

«Манчестер Юнайтед», який очолює англійську прем`єр-лігу здолав «Блекберн» – 4:1 і має 78 очок. На 6 очок відстає «Челсі», який обіграв в гостях «Вотфорд», – 1:0. На третє місце з 57-а очками вийшов «Ліверпуль», який обійшов на 2 очки «Арсенал» після перемоги над ним, – 4:1. При цьому лондонський клуб має матч у запасі.

Радіо Свобода