Кличко відмовився від бою з Маскаєвим

Український боксер-важкоатлет Віталій Кличко відмовився проводити бій з чемпіоном за версією WBC (Усесвітня боксерська рада) Олегом Маскаєвим. Українцеві і росіянинові не вдалося домовитися з обов`язковим претендентом WBC Семюелом Пітером, і тепер Маскаєв має захищати титул в бою проти нігерійця, інформує канал "РТР-спорт".

Про невдале завершення переговорів щодо організації поєдинку Маскаєв - Кличко повідомив менеджер Пітера Івайло Готцев. За його словами, нігерійський боксер був готовий поступитися українцеві своїм правом на чемпіонський бій за відступні у розмірі 2,5 мільйонів доларів, але у Кличка не вийшло влаштувати матч з Маскаєвим.

"Тема відступних залишилася тільки розмовами, до конкретики справа так і не дійшла, - відзначив Готцев. - Я не цілком володію інформацією, чому Віталій вирішив відмовитися від участі в переговорах, вважаю, він не зміг зробити все правильно і у нього не вийшло забезпечити відступні. Але у будь-якому випадку, зараз доречно говорити не про те, що було, а про те, що буде. А буде бій за титул чемпіона світу Маскаєв - Пітер".

Офіційного підтвердження інформація про зрив тристоронніх переговорів поки не одержала. На офіційному сайті братів Кличків ця тема в останніх повідомленнях не зачіпається, а на сайті Олега Маскаєва розміщена новина від 12 березня 2007 року, в якій ідеться, що Пітер поступився Кличку-старшому право на бій з росіянином за 2,75 мільйона доларів.

Передбачалося, що бій Маскаєв - Кличко пройде 2 червня в Москві, і Готцев заявив, що не заперечує проти цієї дати і місця поєдинку.

Лента.ру