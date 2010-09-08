Результати матчів відбірного раунду Євро-2012
Закінчився другий ігровий день
Триває відбірний турнір Євро-2012.
На цьому етапі 51 збірна розбиті на дев`ять груп - шість по шість і три по п`ять. З 3 вересня 2010-го по 11 жовтня 2011 року вони змагаються за коловою системою вдома і на виїзді. Переможці груп і один володар другого місця з кращим результатом безпосередньо виходять до фінального турніру. Решта вісім збірних, що посядуть другі місця, виборюватимуть ще чотири путівки в стикових матчах.
7 вересня зіграли:
Група AТуреччина - Бельгія 3:2
Австрія - Казахстан 2:0
Німеччина - Азербайджан 6:1
Після двох ігор Німеччина й Туреччина мають по 6 очок, Австрія - 3 (одна гра), Бельгія, Азербайджан, Казахстан - 0.
Група B
Росія - Словаччина 0:1
Македонія - Вірменія 2:2
Ірландія - Андорра 3:1
Після двох ігор Ірландія та Словаччина мають по 6 очок, Росія - 3, Вірменія та Македонія - по 1, Андорра - 0.
Група CСербія - Словенія 1:1
Італія - Фарерські острови 5:0
Після двох ігор Італія має 6 очок, Сербія - 4, Північна Ірландія та Естонія - по 3, Словенія - 1, Фарери - 0.
Група D
Білорусь - Румунія 0:0
Албанія - Люксембург 1:0
Боснія-Герцеговина - Франція 0:2
Після двох ігор Албанія та Білорусь мають по 4 очки, Франція та Боснія - 3, Румунія - 2, Люксембург - 0.
Група EШвеція - Сан-Маріно 6:0
Нідерланди - Фінляндія 2:1
Угорщина - Молдова 2:1
Після двох ігор Швеція та Нідерланди мають по 6 очок, Угорщина й Молдова - 3, Фінляндія та Сан-Маріно - 0.
Група F
Грузія - Ізраїль 0:0
Мальта - Латвія 0:2
Хорватія - Греція 0:0
Після двох ігор Хорватія та Ізраїль мають по 4 очки, Латвія - 3, Грузія та Греція - 2, Мальта - 0.
Група GБолгарія - Чорногорія 0:1
Швейцарія - Англія 1:3
Після двох ігор Чорногорія й Англія мають по 6 очок, Швейцарія, Уельс – 0 (по одній грі) і Болгарія - 0.
Група H
Данія - Ісландія 1:0
Норвегія - Португалія 1:0
Після двох ігор Норвегія має 6 очок, Данія - 3 (одна гра), Кіпр і Португалія - 1, Ісландія - 0.
Група IЧехія - Литва 0:1
Шотландія - Ліхтенштейн 2:1
Після двох ігор Шотландія та Литва мають по 4 очки, Іспанія - 3 (одна гра), Чехія та Ліхтенштейн - 0.