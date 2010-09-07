Українська збірна з футболу виграла у Чилі
22:58, 07 вересня 2010Спорт
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Товариський матч у день відбірного раунду
Сьогодні - в день відбірного раунду Євро-2012 - збірна України, як майбутній господар Чемпіонату, вільна від обов`язкових ігор. Але, щоб готуватися до фінальної частини, проведено товариський матч із збірною Чилі.
Україна - Чилі 2:1 (Ракицький 36, Алієв 65 - Ісла 87).
З офіційних матчів закінчилися зустрічі:
Туреччина - Бельгія 3:2
Росія - Словаччина 0:1
Македонія - Вірменія 2:2
Білорусь - Румунія 0:0
Швеція - Сан-Маріно 6:0
Грузія - Ізраїль 0:0
Мальта - Латвія 0:2
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