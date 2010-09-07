Українська збірна з футболу виграла у Чилі

22:58, 07 вересня 2010
Спорт
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Товариський матч у день відбірного раунду

Сьогодні - в день відбірного раунду Євро-2012 - збірна України, як майбутній господар Чемпіонату, вільна від обов`язкових ігор. Але, щоб  готуватися до фінальної частини, проведено товариський матч із збірною Чилі.

Україна - Чилі 2:1 (Ракицький 36, Алієв 65 - Ісла 87).

З офіційних матчів закінчилися зустрічі:

Туреччина - Бельгія 3:2

Росія - Словаччина 0:1

Македонія - Вірменія 2:2

Білорусь - Румунія 0:0

Швеція - Сан-Маріно 6:0

Грузія - Ізраїль 0:0

Мальта - Латвія 0:2

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