Промах Джилардіно не дозволив ”Мілану” обіграти ”Рому”

У суботу в італійській серії А стартував 30-й тур. У Римі місцева «Рома» не змогла переграти «Мілан», обмежившись лише нічиєю в поєдинку з підопічними Карло Анчелотті. Втім, команді Лучано Спалетті ще пощастило...

Римляни вже в дебюті матчу зуміли вийти вперед - в результаті розіграшу кутового на 4-ій хвилині м`яч на лінії штрафного одержав Філіп Мексес, який відсвяткував у п`ятницю свій 25-й день народження. Одержавши м`яч, французький захисник гострим ударом відправив його точно під поперечину воріт Діди. Через 8 хвилин після цього Даріо Шиміч мав реальний шанс відновити рівновагу, але його удар пройшов поряд зі стійкою.

Зрівняти рахунок підопічним Карло Анчелотті вдалося лише на 61-ій хвилині - Альберто Джилардіно головою переправив м`яч у сітку воріт Доні після навісу Пірло зі штрафного. За 10 хвилин до фінального свистка все той же Джилардіно міг принести своєму клубу перемогу, але, вийшовши один на один (у цьому йому сприяв Кака, який видав дивовижний пас) не зміг влучити в площину воріт. Варто також відзначити, що в цьому матчі в стартовому складі гостей після п`ятимісячної відсутності, пов`язаної з травмою плеча, з`явився захисник Алессандро Неста.

В іншому матчі дня «Сієна» на виїзді здолала «Реджину», зміцнивши свій намір залишитися в еліті італійського футболу за підсумками сезону. Гості могли забити вже на 24-ій хвилині матчу - Алессандро Лукареллі “привіз” у свої ворота пенальті, сфолив на Франческо Коцці і заробив при цьому видалення. Проте, потерпілий пробачив «Реджіну» - пробив досить погано, що дозволило Андреа Кампаньйоло парирувати одинадцятиметровий удар. Під завісу першого тайму «Сієна» все таки дотисла суперника і удар головою Валеріо Бертотто досяг мети. Єдина подія другої 45-хвилинки - видалення у складі гостей Даніеле Корвіо. Проте, навіть в рівних складах «Реджині» не вдалося зрівняти рахунок.

Решта матчів туру відбудеться в неділю: «Інтер» на «Сан Сіро» прийме «Парму», «Лаціо» чекає візит в Удіне, а «Торіно» прийме на своєму полі «Палермо».

Чемпіонат Італії. Серія А 30-й тур «Рома» - «Мілан» - 1:1 (1:0). Голи: Мексес, 4 - Джилардіно, 61

«Реджіна» - «Сієна» - 0:1 (0:1). Гол: Бертотто, 45

Нереалізований пенальті: Коцца, 24

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