Челсі виграв на 92-й хвилині за участю Шевченка

22:08, 31 березня 2007
Спорт
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31-й тур англійської прем`єр-ліги

Відбулися 8 матчів 31-го туру англійської прем`єр-ліги.

Єдина нічия зафіксована в матчі Фулхем - Портсмут: 1:1 (Пірс 90+2 - Кранчар 4).

Чотири гри закінчилися з "футбольним рахунком". Дві на користь гостей: Ньюкасл - Мен Сіті (Мпенза 80), Вотфорд - Челсі (Калу 90+2); дві на користь господарів: Болтон - Шеффілд (Девіс 80), Чарльтон - Віган (Бент 86)

Два матчі тішили болільників голами. З однаковим рахунком 4:1 закінчилися зустрічі Ліверпуль - Арсенал (Крауч 4, 35, 81, Аггер 60 - Галлас 73) і Манчестер - Блекберн (Шоулз 61, Керрік 73, Парк 83, Солськьяєр 90 - Дербішир 29)

Вестхем удома обіграв Міддлсбро 2:0 (Замора 2, Тевес 45)

Тепер у Манчестера 78 очок, Челсі - 72, Ліверпуля - 57, у Арсеналу залишилося 55. Болтон набрав 50, Тоттенхем та Рідінг, які переслідують його, свій матч 31-го туру зіграють завтра між собою, а Евертон з Астон Віллою в понеділок.

Гол у зустрічі проти Вотфорда було забито на останній хвилині доданого часу, коли Шевченко, звільнившись від захисників на правому фланзі видав пас на Калу.

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