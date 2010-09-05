Збірна України зіграла внічию з командою Польщі з рахунком 1:1 в товариському матчі, в якому на поле вийшли обидва господарі чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Команди, звільнені від відбору на Євро-2012, зустрічалися в місті Лодзь. Цей матч збірна України проводила під керівництвом в.о. головного тренера Юрія КАЛИТВИНЦЕВА.

Польська збірна, маючи виражену перевагу, проте розтратила моменти і забила лише один гол (Єлень 42). А збірна України скористалася досвідом Карпат в матчі проти Галатасарая: герої того самого епізоду Худобяк і Федецький знову вдалися до штурму на 90+2 хвилині, у два дотики розрізали глибину оборони і вивели на завершальний удар Селезньова.