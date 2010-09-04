Збірна України посіла третє місце на Всесвітніх Іграх бойових мистецтв, що завершилися в суботу в Пекіні.

Як передає РІА Новости-Украина, за підсумками восьми днів змагань українці завоювали 23 медалі: 7 золотих, 5 срібних і 11 бронзових.

Українську команду представляв 31 спортсмен. Вони взяли участь в семи видах спорту: кікбоксингу, тайському боксі Муей-Тай, джиу-джитцу, панкратіоні, боротьбі самбо, сумо, боротьбі на поясах Аліш.

Перше місце в медальному заліку посіла збірна Росії, на рахунку якої 39 медалей: 18 золотих, 11 срібних і 10 бронзових. На другому місці - представники Китаю з 31 медаллю: 15 золотих, 3 срібні і 13 бронзових.

Перші Всесвітні Ігри бойових мистецтв проходили під патронатом Міжнародного олімпійського комітету. На змаганнях розіграно 136 комплектів нагород.

В турнірі взяли участь понад тисяча спортсменів - представників більш ніж 200 країн світу.

Наступні подібні змагання відбудуться в 2013 році.