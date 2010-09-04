Результати матчів відбірного раунду Євро-2012
У боротьбу вступила 51 команда
Почався відбірний турнір Євро-2012.
На цьому етапі 51 збірна розбиті на дев`ять груп - шість по шість і три по п`ять. З 3 вересня 2010-го по 11 жовтня 2011 року вони змагаються за коловою системою вдома і на виїзді. Переможці груп і один володар другого місця з кращим результатом безпосередньо виходять до фінального турніру. Решта вісім збірних, що посядуть другі місця, виборюватимуть ще чотири путівки в стикових матчах.
3 вересня зіграли:
Група A
Казахстан - Туреччина 0:3
Бельгія - Німеччина 0:1
Група BВірменія - Ірландія 0:1
Андорра - Росія 0:2
Словаччина - Македонія 1:0
Группа CФарерські острови - Сербія 0:3
Естонія - Італія 1:2
Словенія - Північна Ірландія 0:1
Група D
Румунія - Албанія 1:1
Люксембург - Боснія-Герцеговина 0:3
Франція - Білорусь 0:1
Група EМолдова - Фінляндія 2:0
Швеція - Угорщина 2:0
Сан-Маріно - Нідерланди 0:5
Група FЛатвія - Хорватія 0:3
Греція - Грузія 1:1
Ізраїль - Мальта 3:1
Група G
Чорногорія - Уельс 1:0
Англія - Болгарія 4:0
Група HІсландія - Норвегія 1:2
Португалія - Кіпр 4:4
Група IЛитва - Шотландія 0:0
Ліхтенштейн - Іспанія 0:4
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Наступні матчі відбудуться 7 вересня:
Група A
Туреччина - Бельгія
Австрія - Казахстан
Німеччина - Азербайджан
Група BРосія - Словаччина
Македонія - Вірменія
Ірландія - Андорра
Група CСербія - Словенія
Італія - Фарерські острови
Група DБілорусь - Румунія
Албанія - Люксембург
Боснія-Герцеговина - Франція
Група EШвеція - Сан-Маріно
Нідерланди - Фінляндія
Угорщина - Молдова
Група FГрузія - Ізраїль
Мальта - Латвія
Хорватія - Греція
Група GБолгарія - Чорногорія
Швейцарія - Англія
Група HДанія - Ісландія
Норвегія - Португалія
Група IЧехія - Литва
Шотландія - Ліхтенштейн