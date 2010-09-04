Результати матчів відбірного раунду Євро-2012

Почався відбірний турнір Євро-2012.

На цьому етапі 51 збірна розбиті на дев`ять груп - шість по шість і три по п`ять. З 3 вересня 2010-го по 11 жовтня 2011 року вони змагаються за коловою системою вдома і на виїзді. Переможці груп і один володар другого місця з кращим результатом безпосередньо виходять до фінального турніру. Решта вісім збірних, що посядуть другі місця, виборюватимуть ще чотири путівки в стикових матчах.

3 вересня зіграли:

Група A

Казахстан - Туреччина 0:3

Бельгія - Німеччина 0:1

Група B Вірменія - Ірландія 0:1

Андорра - Росія 0:2

Словаччина - Македонія 1:0

Группа C Фарерські острови - Сербія 0:3

Естонія - Італія 1:2

Словенія - Північна Ірландія 0:1

Група D

Румунія - Албанія 1:1

Люксембург - Боснія-Герцеговина 0:3

Франція - Білорусь 0:1

Група E Молдова - Фінляндія 2:0

Швеція - Угорщина 2:0

Сан-Маріно - Нідерланди 0:5

Група F Латвія - Хорватія 0:3

Греція - Грузія 1:1

Ізраїль - Мальта 3:1

Група G

Чорногорія - Уельс 1:0

Англія - Болгарія 4:0

Група H Ісландія - Норвегія 1:2

Португалія - Кіпр 4:4

Група I Литва - Шотландія 0:0

Ліхтенштейн - Іспанія 0:4

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Наступні матчі відбудуться 7 вересня:

Група A

Туреччина - Бельгія

Австрія - Казахстан

Німеччина - Азербайджан

Група B Росія - Словаччина

Македонія - Вірменія

Ірландія - Андорра

Група C Сербія - Словенія

Італія - Фарерські острови

Група D Білорусь - Румунія

Албанія - Люксембург

Боснія-Герцеговина - Франція

Група E Швеція - Сан-Маріно

Нідерланди - Фінляндія

Угорщина - Молдова

Група F Грузія - Ізраїль

Мальта - Латвія

Хорватія - Греція

Група G Болгарія - Чорногорія

Швейцарія - Англія

Група H Данія - Ісландія

Норвегія - Португалія

Група I Чехія - Литва

Шотландія - Ліхтенштейн