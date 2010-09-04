Компанія Sharp стала сьомим офіційним спонсором УЄФА

Компанія Sharp стала партнером УЄФА на фіналі Євро-2012, а також в інших турнірах програми EUROTOP на період до 2013 року.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За повідомленням, у рамках угоди Sharp матиме ексклюзивні права на постачання аудіовізуального устаткування та продуктів, що живляться сонячною енергією, на фінальну частину Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, що проведуть Україна та Польща.

Відтак Sharp буде сьомим всесвітньо відомим брендом - партнером УЄФА у проведенні Євро-2012, приєднавшись до Аdidas, Castrol, Coca-Cola, Hyundai-Kia, Carlsberg і McDonald`s. Комерційна програма EUROTOP стосується спонсорських угод, що укладаються для фінансування основних турнірів на рівні збірних під егідою УЄФА.

Також у рамках угоди, яка включає інтегровані спонсорські права на трансляцію у Європі, Sharp проводитиме різноманітні футбольні маркетингові кампанії для популяризації бренду та забезпечуватиме Європейський футбольний союз передовими аудіовізуальними продуктами та рішеннями, що допоможуть висвітлювати змагання національних збірних.

"Євро - це головна футбольна подія для національних збірних континенту, котра привертатиме увагу мільйонів уболівальників та споживачів не лише в Європі, але й в усьому світі. На додачу в 2012 році ми святкуватимемо сторічний ювілей компанії Sharp. Вважаю за честь, що в таку знаменну для нас дату ми матимемо нагоду долучитися до програми EUROTOP у проведенні Євро-2012", – зазначив виконавчий віце-президент Sharp Тошишиге ХАМАНО.

"Завдяки цій спонсорській угоді ми маємо намір підвищити цінність бренду Sharp та підсилити наші позиції у Європі", – додав він.

Коментуючи цю подію, генеральний директор компанії UEFA Events SA Девід ТЕЙЛОР зауважив: "Нам дуже приємно, що компанія Sharp знову перебуває серед когорти наших ексклюзивних партнерів після успішної співпраці, що тривала з 2003 по 2006 роки. Sharp має авторитетну футбольну спадщину, а ця угода ознаменовує початок нової ери в нашій співпраці, котра принесе користь усім змаганням, які входять до програми EUROTOP".

Окрім Євро-2012 та Євро-2016 угода в рамках EUROTOP торкається й інших змагань на рівні збірних, у тому числі таких крупних турнірів, як Чемпіонат Європи серед молоді (2011, 2013), континентальна жіноча першість (2013) та Чемпіонат Європи з футзалу (2012).