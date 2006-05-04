Матч між „Шахтарем” і „Динамо” судитиме іноземний рефері

Футбольний матч між командами „Шахтар” (Донецьк) – „Динамо” (Київ) за звання Чемпіона України сезону 2005/2006 судитиме іноземний рефері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, після звернення ФК „Шахтар” (Донецьк) до ФК „Динамо” (Київ), столичний клуб погодився з аргументацією суперника, і обидва клуби порушили клопотання перед Комітетом арбітрів ФФУ щодо запрошення на вказаний матч іноземної бригади арбітрів.

Зважаючи на важливість двобою претендентів на звання Чемпіона України сезону 2005/2006 та керуючись відповідною міжнародною практикою, ФФУ надіслала запити до футбольних асоціацій Англії, Іспанії, Німеччини та Франції щодо можливості проведення даного матчу арбітрами найвищої категорії, які обслуговують матчі ліги Чемпіонів УЄФА, Кубку УЄФА, чемпіонатів Європи та світу.

Яка саме бригада арбітрів підтвердить можливість участі у центральному матчі Чемпіонату України 10 травня 2006 р., з’ясується найближчим часом.