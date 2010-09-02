Суркіс навіть сам не знає, чи залишиться Мілевський у «Динамо»

Навіть президент київського "Динамо" не знає, чи залишиться Мілевський у клубі по завершенні цього сезону.

У цьому Ігор Суркіс зізнався в інтерв`ю "Спорт-Экспрессу в Украине", повідомляє "Чемпіон".

"На питання, де останнім часом був думками Артем, здатний об`єктивно відповісти лише сам Мілевський. Але знаю одне: Артем повинен бути професіоналом у всьому і виконувати всі умови свого контракту з "Динамо". Не на користь клубу та самому гравцеві, щоб він знижував планку настільки, щоб не потрапляти не тільки в основний склад - у заявку на матч. Класний футболіст тим і вирізняється, що не опускається нижче певного рівня", - сказав Суркіс.

"Мілевський собі це дозволив, але я сподіваюся, що він перегляне ставлення до справи і зрозуміє, що він вже не той форвард, яким так захоплювалася преса. Трансферне "вікно" зачинилося, а ми не отримали по ньому жодної офіційної пропозиції", - додав він.

"Розмови про "Локомотиві" не в рахунок: переговори з цим клубом навіть не починалися. Як і з "Зенітом". Я не сумніваюся, що Артем візьметься за розум і стане показувати той футбол, який від нього чекають вболівальники, тренери та президент клубу", - сказав Суркіс.

"Мілевський - хлопець не лише розумний, але і порядний. Ми з ним вже обговорювали цю тему, і він підтвердив, що планів дочекатися закінчення контракту і втекти вільним агентом він не виношує. Втім, якщо навіть гравець вибере такий шлях - Бог йому суддя", - окреслив нинішню ситуацію із контрактом футболіста президент.

Суркіс відмовився назвати конкретну суму, яку коштує Мілевський, бо вартість гравця формує ринок і попит на нього.