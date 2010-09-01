Паралімпійська збірна України - чемпіон Європи (фото)

У неділю в Україну повернулась національна паралімпійська збірна команда з футболу серед спортсменів з наслідками дитячого церебрального паралічу, яка стала першою у Європі та отримала ліцензію на ХIV літні Паралімпійські ігри, що відбудуться у Лондоні в 2012 році.

Останній матч проти Росії став вирішальним для України: з рахунком 9:8 українські футболісти отримали чемпіонство в Європі.

Фото надане прес-службою НКСІУ / УНІАН