Результати 8-го туру Чемпіонату України з футболу
Дніпро програв удома Металургові
Сьогоднішніми матчами завершився 8-й тур Чемпіонату України з футболу
Дніпро - Металург Д 1:2 (Коноплянка 65 - Танаса 58, Мгуні 76)
Карпати - Волинь 1:0 (Зеньов 63)
Нагадаємо, що раніше були зіграні матчі:
Металург З - Металіст 0:2 (Дєвіч 11, Клейтон 68)
Зоря - Таврія 5:3 (Лазарович 27, 85, Віценець 57, Полянський 61, Каменюка 82 - Платон 23, Ідахор 39, 59)
Шахтар - Іллічівець 1:0 (Вілліан 61)
Кривбас - Динамо 0:1 (Ярмоленко 24)
Севастополь - Ворскла 0:0
Арсенал - Оболонь 1:0 (Шацьких 32)
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Ігри 9-го туру відбудуться
10 вересня
Оболонь (8) - Шахтар (22)
Волинь (5) - Севастополь (6)
11 вересняТаврія (10) - Арсенал (11)
Металург Д (13) - Кривбас (9)
Динамо (17) - Металург З (2)
12 вересня
Ворскла (14) - Дніпро (16)
Іллічівець (7) - Карпати (14)
Металіст (13) - Зоря (9)