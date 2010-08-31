Результати 8-го туру Чемпіонату України з футболу

Дніпро програв удома Металургові

Сьогоднішніми матчами завершився 8-й тур Чемпіонату України з футболу Дніпро - Металург Д 1:2 (Коноплянка 65 - Танаса 58, Мгуні 76) Карпати - Волинь 1:0 (Зеньов 63) Нагадаємо, що раніше були зіграні матчі: Металург З - Металіст 0:2 (Дєвіч 11, Клейтон 68) Зоря - Таврія 5:3 (Лазарович 27, 85, Віценець 57, Полянський 61, Каменюка 82 - Платон 23, Ідахор 39, 59) Шахтар - Іллічівець 1:0 (Вілліан 61) Кривбас - Динамо 0:1 (Ярмоленко 24) Севастополь - Ворскла 0:0 Арсенал - Оболонь 1:0 (Шацьких 32) *** Ігри 9-го туру відбудуться 10 вересня Оболонь (8) - Шахтар (22) Волинь (5) - Севастополь (6) 11 вересня Таврія (10) - Арсенал (11) Металург Д (13) - Кривбас (9) Динамо (17) - Металург З (2) 12 вересня Ворскла (14) - Дніпро (16) Іллічівець (7) - Карпати (14) Металіст (13) - Зоря (9)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter