Найрезультативніший воротар в історії футболу забив свій 90-й гол

Бразильський воротар Рожеріо Сені, який виступає за "Сан-Паулу", забив 90-й гол у кар`єрі. Сені, який є найрезультативнішим голкіпером в історії футболу, відзначився в ніч на 30 серпня в матчі чемпіонату Бразилії проти "Флуміненсе". Воротар забив перший гол своєї команди ударом зі штрафного, повідомляє Лента.ру. Матч закінчився з рахунком 2:2. За рахунку 2:2 "Флуміненсе" отримав право на пенальті, але Сені відбив 11-метровий.

Після гри Сені заявив, що для нього набагато важливіше принести своїй команді нічию, ніж забити 90-й гол. Голкіпер додав, що нині всі зусилля футболістів "Сан-Паулу" мають бути спрямовані на те, щоб допомогти команді виправити турнірне становище.

У чемпіонаті Бразилії 2010 року "Сан-Паулу" займає 15-е місце, набравши 19 очок в 17 матчах.