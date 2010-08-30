На центральній площі Донецька - великий бокс

У Донецьку на центральній площі ім. Леніна зараз проходять боксерські поєдинки за звання чемпіона світу за версією WBA і чемпіона Європи за версією EBU.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі донецької промоутерської компанії «Union Boxing Promotion», вперше в Україні бої за звання чемпіона світу WBA і за звання чемпіона Європи EBU в Донецьку проводить всесвітньо відомий ринг-анонсер, американець Майкл БАФФЕР.

Всього в рамках вечора великого боксу в Донецьку проводиться 7 титульних поєдинків, в яких беруть участь 14 іменитих боксерів.

Зокрема, за звання чемпіона світу за версією WBA в напівсередній вазі сьогодні боротимуться Вячеслав СЕНЧЕНКО (Україна, «Union Boxing Promotion») і представник Венесуели Чарлі Хосе НАВАРО.

У бою за звання чемпіона Європи за версією EBU в напівлегкій вазі зійдуться боксери Олег ЄФИМОВИЧ (Україна, «Union Boxing Promotion») і Соф’ян ТАКУШТ (Франція).

Також сьогодні ввечері донецькі глядачі побачать бої: за звання чемпіона України в 1-й середній вазі між Артемом КАРПЕЦЕМ (Україна, «Union Boxing Promotion») і Ігорем ФАНІЯН (Україна, м. Бровари); бій за звання чемпіона Європи за версією EBU European External в напівлегкій вазі між Станіславом МЕРДОВИМ (Україна, «Union Boxing Promotion») і Суатом ЛАЗІ (Албанія/Італія); бій за вакантний титул чемпіона світу за версією International Boxing Council в 1-й напівсередній вазі між Володимиром КРАВЦОМ (Україна, «Union Boxing Promotion») і Таріком МАДНІ (Бельгія); бій за титул Інтерконтинентального чемпіона за версією WBC Youth в 1-й важкій вазі між Яго КІЛАДЗЕ (Україна, «Union Boxing Promotion») і Артурсом КУЛІКАУСКАСОМ (Латвія) і бій за титул чемпіона Європи за версією EBA в 2-й середній вазі між Сервером ЕМУРЛАЄВИМ (Україна, «Union Boxing Promotion») і Бласом Мігель МАРТІНЕЗОМ (Іспанія).

Сьогоднішнє вечірнє боксерське шоу в Донецьку прийшли подивитися багато тисяч глядачів, які кожен бій зустрічають оваціями.