Катерина Зубкова: наші проблеми з батьком стосуються тільки нас (фото)

Катерина Зубкова відмовилася висувати звинувачення проти батька. Вона сказала австралійським ЗМІ, що інцидент спалахнув після її відмови припинити зустрічатися з молодим чоловіком всупереч бажанню її батька. "Це також і моя помилка. Я не послухалася його, і він зірвався, - сказала вона. - Він чудовий тато і ніколи не кривдив мене. Він любить мене більш ніж будь-кого і непокоїться за мене. Це тільки проблеми батька з донькою, які не мають ніякого стосунку до тренувань чи плавання".

Як раніше повідомлялося, на чемпіонаті світу з водних видів спорту в Мельбурні тренер Михайло Зубков ударив свою доньку 19-річну Катерину, після того, як вона не змогла пробитися в півфінал дистанції 50 метрів на спині. Відеокамера зафіксувала сцену сімейної сварки. Після того, як австралійське телебачення показало ці кадри, в справу втрутилася поліція. Австралійські закони відомі особливою суворістю у випадках жорстокого поводження людини з власною дитиною. "Може, в їх країні биття доньки, та й просто дівчат вважається нормою. Але це Австралія, тому до даного випадку ми поставимося з усією суворістю", - наводить російська газета "Известия" слова поліцейського, який проводив затримання Зубкова.

Спершу Зубкову було заборонено підходити до доньки ближче, ніж на 200 метрів. Пізніше, втім, австралійський суд анулював цю ухвалу.

"Известия" нагадують випадки рукоприкладства з боку тренерів-батьків до подопічних-доньок. Найчастіше таке трапляється там, де батьки, вкладаючи чималі гроші, вимагають спортивної і фінансової віддачі. Зокрема, хорватська тенісистка Мір`яна Лючич неодноразово скаржилася на побиття з боку свого батька Марінко Лючича. Американська зірка Дженніфер Капріаті після знущань Стефано Капріаті пішла з дому, захопилася наркотиками і алкоголем і лише за кілька років змогла повернутися у великий спорт. Сербська тенісистка Олена Докич, не витримавши "терору" Даміра Докича, навіть стала виступати за Австралію і лише коли батько після неодноразових арештів поліцією трохи заспокоївся, вона знову повернулася під прапори рідної країни.

Зубкова Катерина народилася 14 липня 1988 р. в Харкові. Зріст - 167 см, вага - 54 кг Майстер спорту. Навчається в Харківському вищому училищі фізичної культури і спорту. Багатократна чемпіонка України, володарка 8 рекордів країни. Чемпіон Європи 2004 р., учасниця Олімпійських ігор в Афінах.