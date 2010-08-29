Результати 3-го туру англійської Прем'єр-ліги

Сьогоднішніми матчами закінчився 3-й тур англійської Прем`єр-ліги

Болтон - Бірмінгем 2:2

Ліверпуль - Вест Бромвич 1:0

Сандерленд - Манчестер Сіті 1:0

Астон Вілла - Евертон 1:0

Нагадаємо, що вчора зіграли: Блекберн - Арсенал 1:2

Блекпул - Фулхем 2:2

Вулверхемптон - Ньюкасл 1:1

Тоттенхем - Віган 0:1

Челсі - Сток Сіті 2:0

МЮ - Вест Хем 2:0

Челсі лідирує, не втрачаючи очок. З сімох команд, що мали по 4 очки після двох турів, тільки Арсенал і МЮ досягли перемог і утворили з Челсі лідерську трійку.

Астон Вілла з 6-ма очками - єдина між ними і щільною серединою таблиці: три команди (Болтон, Бірмінгем, Вулверхемптон) по 5 очок, шість - по 4 і три команди - по 3 очки.

Сток Сіті й Вест Хем, які програли всі три гри, аутсайдери Ліги.

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В іграх 4-го туру зустрінуться

11 вересня Евертон (1) - МЮ (7)

Вест Бромвич (3) - Тоттенхем (4)

Вест Хем (0) - Челсі (9)

Манчестер Сіті (4) - Блекберн (3)

Ньюкасл (4) - Блекпул (4)

Арсенал (7) - Болтон (5)

Віган (3) - Сандерленд (4)

Фулхем (3) - Вулверхемптон (5)

12 вересня

Бірмінгем (5) - Ліверпуль (4)

13 вересня Сток Сіті (0) - Астон Вілла (6)