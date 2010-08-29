Результати 3-го туру англійської Прем'єр-ліги
Челсі, МЮ і Арсенал ідуть у відрив
Сьогоднішніми матчами закінчився 3-й тур англійської Прем`єр-ліги
Болтон - Бірмінгем 2:2
Ліверпуль - Вест Бромвич 1:0
Сандерленд - Манчестер Сіті 1:0
Астон Вілла - Евертон 1:0
Нагадаємо, що вчора зіграли:Блекберн - Арсенал 1:2
Блекпул - Фулхем 2:2
Вулверхемптон - Ньюкасл 1:1
Тоттенхем - Віган 0:1
Челсі - Сток Сіті 2:0
МЮ - Вест Хем 2:0
Челсі лідирує, не втрачаючи очок. З сімох команд, що мали по 4 очки після двох турів, тільки Арсенал і МЮ досягли перемог і утворили з Челсі лідерську трійку.
Астон Вілла з 6-ма очками - єдина між ними і щільною серединою таблиці: три команди (Болтон, Бірмінгем, Вулверхемптон) по 5 очок, шість - по 4 і три команди - по 3 очки.
Сток Сіті й Вест Хем, які програли всі три гри, аутсайдери Ліги.
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В іграх 4-го туру зустрінуться
11 вересняЕвертон (1) - МЮ (7)
Вест Бромвич (3) - Тоттенхем (4)
Вест Хем (0) - Челсі (9)
Манчестер Сіті (4) - Блекберн (3)
Ньюкасл (4) - Блекпул (4)
Арсенал (7) - Болтон (5)
Віган (3) - Сандерленд (4)
Фулхем (3) - Вулверхемптон (5)
12 вересня
Бірмінгем (5) - Ліверпуль (4)
13 вересняСток Сіті (0) - Астон Вілла (6)