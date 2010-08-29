Таврія тричі вела в рахунку, але пропустила 5 м'ячів

20:52, 29 серпня 2010
Спорт
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Триває 8-й тур Чемпіонату України

Закінчується сьогоднішній ігровий день 8-го туру Чемпіонату України з футболу

Металург З - Металіст 0:2 (Дєвіч 11, Клейтон 68)

Зоря - Таврія 5:3 (Лазарович 27, 85, Віценець 57, Полянський 61, Каменюка 82 - Платон 23, Ідахор 39, 59)

Шахтар - Іллічівець 1:0 (Вілліан 61)

Кривбас - Динамо 0:1 (Ярмоленко 24)

Нагадаємо, що раніше були зіграні матчі:

Севастополь - Ворскла 0:0

Арсенал - Оболонь 1:0 (Шацьких 32)

... а завтра тур завершать:

Дніпро (16) – Металург Д (10)

Карпати (11) – Волинь (5)

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