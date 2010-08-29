Юрій Сьомін запевняє, що не має проблем із здоров'ям

Головний тренер московського футбольного клубу "Локомотив" Юрій Сьомін заявив, що не має проблем із здоров`ям, повідомляє РІА "Новости".

У неділю "Локо" зазнав третьої підряд поразки в чемпіонаті Росії з футболу, на своєму полі поступившись пітерському "Зенітові" з рахунком 0:3. Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що поєдинок проти пітерців стане для рульового "залізничників" останнім на тренерському містку.

"По-перше, відразу хочу сказати, що здоров`я у мене в порядку. А то в газетах було написано що здоров`я не в порядку. Але настрій не кращий, бо програли", - зазначив Сьомін, відкриваючи післяматчеву прес-конференцію.

За його словами, "президент клубу (Ольга Смородськая), кажучи про моє здоров`я, мала мене хоч би бачити, а вона мене не бачила".

Він також наголосив, що готовий нести відповідь за придбання будь-кого з одинадцяти гравців, які були куплені командою в 2010 році.