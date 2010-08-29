Збірна МНС України стала чемпіоном світу

Збірна Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи виборола перше місце на чемпіонаті світу з пожежно-рятувального спорту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, золоту медаль чемпіонату команді принесла перемога у змаганнях з бойового розгортання.

"Запекла боротьба серед команд велася за долі секунди", - зазначили у прес-службі .

Як повідомляв УНІАН, з 27 серпня по 29 серпня у Донецьку проходить VI Чемпіонат світу з пожежно-рятувального спорту.

У змаганнях беруть участь команди з 15 країн світу, що входять у Міжнародну спортивну федерацію пожежників і рятувальників: України, Росії, Азербайджану, Білорусі, Болгарії, Угорщини, Німеччини, Ірану, Казахстану, Південної Кореї, Латвії, Словаччини, Узбекистану, Чехії і Естонії.

Представники ще трьох країн - Австрії, Сербії і Туреччини – виступають як спостерігачі.

Пожежники і рятувальники змагалися в чотирьох видах змагань: підйомі із штурмовими сходами у вікно 4-го поверху навчальної башти та подоланні 100-метрової смуги з перешкодами, що входять у двоєборство, а також пожежній естафеті 4х100 та бойовому розгортанні.