Челсі, Арсенал і МЮ утворили лідерську трійку

Зіграні сьогоднішні матчі 3-го туру англійської Прем`єр-ліги

Блекберн - Арсенал 1:2

Блекпул - Фулхем 2:2

Вулверхемптон - Ньюкасл 1:1

Тоттенхем - Віган 0:1

Челсі - Сток Сіті 2:0

МЮ - Вест Хем 3:0

Челсі, хоч і не забив цього разу шести м’ячів, зберіг нуль у графі "пропущені" і лідирує, не втрачаючи очок. З сімох команд, що мали по 4 очки після двох турів, Арсенал і МЮ вийшли на показник "7".

Завтра тур завершать Болтон (4) - Бірмінгем (4)

Ліверпуль (1) - Вест Бромвич (3)

Сандерленд (1) - Манчестер Сіті (4)

Астон Вілла (3) - Евертон (1)