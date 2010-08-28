Челсі, Арсенал і МЮ утворили лідерську трійку
22:49, 28 серпня 2010Спорт
1227
Триває 3-й тур англійської Прем`єр-ліги
Зіграні сьогоднішні матчі 3-го туру англійської Прем`єр-ліги
Блекберн - Арсенал 1:2
Блекпул - Фулхем 2:2
Вулверхемптон - Ньюкасл 1:1
Тоттенхем - Віган 0:1
Челсі - Сток Сіті 2:0
МЮ - Вест Хем 3:0
Челсі, хоч і не забив цього разу шести м’ячів, зберіг нуль у графі "пропущені" і лідирує, не втрачаючи очок. З сімох команд, що мали по 4 очки після двох турів, Арсенал і МЮ вийшли на показник "7".
Завтра тур завершатьБолтон (4) - Бірмінгем (4)
Ліверпуль (1) - Вест Бромвич (3)
Сандерленд (1) - Манчестер Сіті (4)
Астон Вілла (3) - Евертон (1)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter