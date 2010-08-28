«Арсенал» обіграв пивоварів

20:47, 28 серпня 2010
Спорт
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«Київське дербі» вийшло нудним

Завершився матч 8-го туру Чемпіонату України з футболу “Арсенал” – “Оболонь”. З мінімальним рахунком (1:0) “київське дербі” виграли “каноніри”. Єдиний гол на 32-й хвилині забив Максим Шацьких.

Нагадаємо, що вчора Севастополь і Ворскла розійшлися безгольовим миром 0:0.

Завтра відбудуться матчі:

Металург З (2) - Металіст (10)

Зоря (6) - Таврія (10)

Шахтар (19) - Іллічівець (7)

Кривбас (9) - Динамо (14)

Тур завершиться у понеділок поєдинками:

Дніпро (16) – Металург Д (10)

Карпати (11) – Волинь (5)

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