«Арсенал» обіграв пивоварів

«Київське дербі» вийшло нудним

Завершився матч 8-го туру Чемпіонату України з футболу “Арсенал” – “Оболонь”. З мінімальним рахунком (1:0) “київське дербі” виграли “каноніри”. Єдиний гол на 32-й хвилині забив Максим Шацьких. Нагадаємо, що вчора Севастополь і Ворскла розійшлися безгольовим миром 0:0. Завтра відбудуться матчі: Металург З (2) - Металіст (10) Зоря (6) - Таврія (10) Шахтар (19) - Іллічівець (7) Кривбас (9) - Динамо (14) Тур завершиться у понеділок поєдинками: Дніпро (16) – Металург Д (10) Карпати (11) – Волинь (5)

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