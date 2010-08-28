«Арсенал» обіграв пивоварів
20:47, 28 серпня 2010Спорт
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«Київське дербі» вийшло нудним
Завершився матч 8-го туру Чемпіонату України з футболу “Арсенал” – “Оболонь”. З мінімальним рахунком (1:0) “київське дербі” виграли “каноніри”. Єдиний гол на 32-й хвилині забив Максим Шацьких.
Нагадаємо, що вчора Севастополь і Ворскла розійшлися безгольовим миром 0:0.
Завтра відбудуться матчі:
Металург З (2) - Металіст (10)
Зоря (6) - Таврія (10)
Шахтар (19) - Іллічівець (7)
Кривбас (9) - Динамо (14)
Тур завершиться у понеділок поєдинками:
Дніпро (16) – Металург Д (10)
Карпати (11) – Волинь (5)
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