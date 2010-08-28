Розпочався Чемпіонат України з автослалому

Сьогодні в Черкасах проходить шостий етап Чемпіонату України з автомобільного слалому. У рамках Чемпіонату буде також проводитися Кубок Черкаської області з автослалому.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Черкаського міськвиконкому.

В рамках змагань також відбудуться показові заїзди учасників слалому, показові заїзди з екстремальними і видовищними трюками, трюки на мотоциклах, виступи триалістів.