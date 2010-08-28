Розпочався Чемпіонат України з автослалому
15:17, 28 серпня 2010Спорт
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Екстрим і видовище
Сьогодні в Черкасах проходить шостий етап Чемпіонату України з автомобільного слалому. У рамках Чемпіонату буде також проводитися Кубок Черкаської області з автослалому.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Черкаського міськвиконкому.
В рамках змагань також відбудуться показові заїзди учасників слалому, показові заїзди з екстремальними і видовищними трюками, трюки на мотоциклах, виступи триалістів.
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