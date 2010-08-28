Протасов: мені збірну вже пропонували

Наставник ФК "Ростов" Олег Протасов дав дуже цікаве інтерв`ю, розповівши, що йому колись надходила пропозиція очолити збірну України.

"Коли я працював у Дніпрі, мені збірну вже пропонували...", - говорить Протасов.

"Зараз виконує обов`язки тренера Юрій Калитвинцев. Він молодий хлопець, але я йому симпатизую – цікавий тренер, з майбутнім. Думаю, керівництво федерації йому теж симпатизує і хоче бачити на цій посаді".

"Хоча шлях до 2012 року ще довгий. З одного боку, часу ще багато. А з іншого, треба створювати команду, яка відчуватиме себе господарем турніру. Говорять про завдання стати чемпіонами Європи. Ну, завдання завжди повинні бути високими. Але Україна, принаймні, повинна бути з характером господаря".

Football.ua