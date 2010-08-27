Ратушняк: Суркіс скоро заборонить грати у футбол

Ужгородська міська рада виступила на захист футбольних клубів «Карпати» та «Металіст».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати Ужгородської міської ради ухвалили сьогодні під час пленарного засідання,

Зокрема, під час сесії депутати Ужгородської міськради ухвалили звернення до української та міжнародної громадськості щодо рішення Контрольно-дисциплінарного комітету (КДК) Федерації футболу України (ФФУ), згідно з яким два українські футбольні клуби - «Металіст» та «Карпати» - позбавили дев`яти очок, зароблених чесною грою у цьому сезоні.

У зверненні зокрема йдеться, що «... причиною такого свавільного рішення стала незалежна позиція й імунітет цих клубів до корупційних схем, організованих президентом ФФУ Григорієм СУРКІСОМ, а також побоювання керівництва ФФУ за розстановку сил у чемпіонаті. Тому до ФК «Металіст» та ФК «Карпати» застосували найбрудніші з можливих прийомів - спробували очорнити репутацію, гарантовано позбавити можливості піднятися на п`єдестал пошани і відлучити від єврокубків. Це підле і цинічне рішення було прийняте напередодні відповідальних матчів клубів у Лізі Європи, що могло завдати удару не тільки іміджу ФК «Карпати» та ФК «Металіст», а й міжнародному престижу України».

Також Ужгородська міська рада звертається до всієї української та міжнародної громадськості з проханням підтримати ФК «Металіст» та ФК «Карпати», які «…завжди і в усьому слідували найвищим етичних стандартам, принципам і нормам європейського футболу, встановленим УЄФА. У ФФУ немає ніяких законних підстав застосовувати до цих клубів які б то не було дисциплінарні санкції. Їх просто намагаються знищити за те, що хочуть грати в чемпіонаті, де в усіх учасників рівні можливості і де арбітри судять матчі по совісті...».

Під час розгляду звернення міський голова Ужгорода Сергій РАТУШНЯК так прокоментував ініціативу: «СУРКІС взагалі розпоясався. З такими темпами він нам скоро взагалі заборонить грати у футбол. Він собі запровадив федерацію, через яку годує іноземних легіонерів, а наші хлопці змушені ганяти м`яча по селах. І через те, що не мають грошей, їм закритий доступ до достойних вітчизняних клубів».