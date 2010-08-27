Підсумки жеребкування групового етапу Ліги Європи

У Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи УЄФА. Волею долі відразу три команди з пострадянського простору опинилися в групі Е: київське "Динамо", БАТЕ і "Шериф". Конкурувати за право виходу до плей-офф з ними буде також голландський "Алкмаар".

А ось львівські "Карпати" потрапили в дуже складну групу - їм доведеться змагатися з "Севільєю", "Парі Сен-Жермен" і дортмундською "Борусією". Нарешті, харківський "Металіст" в рамках групи I схрестить шпаги з ПСВ, "Сампдорією" і "Дебреценом".

Матчі групового етапу Ліги Європи відбудуться 16 і 30 вересня, 22 жовтня, 4 листопада, а також 1/2 і 15/16 грудня. У тих випадках, коли це можливо, клуби з однієї країни починатимуть свої матчі у різний час, а в п`ятому і шостому турах їх розведуть по різних ігрових днях. По дві кращі команди кожної групи вийдуть у плей-офф, куди також потраплять клуби, що зайняли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА. 17 грудня в Ньйоні відбудеться жеребкування 1/16 фіналу і 1/8 фіналу турніру. Фінал Ліги Європи пройде 18 травня 2011 року на "Дублін Арені".

Підсумки жеребкування

Група А Ювентус, Манчестер Сіті, Зальцбург, Лех

Група B Атлетіко, Байєр, Русенборг, Аріс

Група C Спортінг, Лілль, Левські, Гент

Група D Вільяреал, Брюгге, Динамо (Загреб), ПАОК

Група E АЗ Алкмаар, Динамо, БАТЕ, Шериф

Група F ЦСКА, Палермо, Спарта, Лозанна-Спорт

Група G Зеніт, Андерлехт, АЕК, Хайдук

Група H Штутгарт, Хетафе, Оденсе, Янг Бойз

Група I ПСВ, Сампдорія, Металіст, Дебрецен

Група J Севілья, ПСЖ, Борусія, Карпати

Група K Ліверпуль, Стяуа, Наполі, Утрехт

Група L Порту, Бешикташ, ЦСК-Софія, Рапід (Відень)

Офіційний сайт УЄФА