Тріумф «Карпат» у Лізі Європи (відео)

26 серпня у Львові на стадіоні «Україна» у матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи львівські «Карпати» зіграли внічию зі стамбульським «Галатасараєм» 1:1. Однак це не завадило «Карпатам» за загальним рахунком обох матчів (перший матч завершився з рахунком 2:2) пройти до групового раунду Ліги Європи.

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На 72-й хвилині арбітр Торстен Кінхефер вилучив форварда "Карпат" Сергія Кузнєцова, залишивши останніх у меншості на 18 хвилин. Вже на 90-й хвилині захисник львівських "Карпат" послизнувся, випустивши на хід півзахисника Айдин Йілмаза, котрий вийшов на заміну на 77-й хвилині, і пробив у ворота Тлумака - 0:1.

Однак, на 92-й хвилині, після довгого пасу на Худобяка, гол у відповідь забив захисник "Карпат" Артем Федецький, котрого одразу ж вилучили з поля за бурне святкування.

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"Це футбол, я думаю, ми не заслуговували сьогодні по грі програшу. І настрій сьогодні на гру був не на життя, а на смерть... І, звісно, удача нам сприяла", - заявив головний тренер "Карпат" Олег Кононов у післяматчевому флеш-інтерв’ю.

Нагадаємо, за свою історію львівські "Карпати" чотири рази стартували у європейських клубних турнірах: у 1970 році після здобуття Кубка СРСР, у 1993 і 1999 роках після виходів до фіналу Кубка України та 2010 року завдяки 5-ому місцю в чемпіонаті. Лише цьогоріч, з четвертого разу, команда пробилася в наступний раунд змагань.

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