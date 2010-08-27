Луческу вважає, що Шахтар має всі шанси опинитися в плей-офф ЛЧ

Донецький "Шахтар" має чудову нагоду нарешті потрапити до плей-офф Ліги Чемпіонів.

Принаймні, так вважає головний тренер "гірників" Мірча Луческу, що дав коментар з приводу жеребкування "Спорт-Экспрессу в Украине".

"Будь-яка команда з першого кошику завдяки своєму високому рейтингу апріорі має право вважатися фаворитом групового турніру. "Арсенал" - дуже сильний суперник, один з топових клубів Європи, але в останні роки ми накопичили чималий досвід зустрічей з британськими клубами, і це повинно допомогти", - оцінив головного фаворита групи тренер.

"Брагу" доведеться вивчити особливо ретельно, вона для нас, можна сказати, "містер Ікс". Судячи з тієї голевої феєрії, яку команда влаштувала у грі-відповіді з "Севільєю", зрозуміло, що з нею треба бути напоготові", - зазначив Луческу.

Щодо "Партизана", з яким "Шахтар" вже грав у лізі Європи, то Луческу вважає "що з тих пір сербська команда не дуже сильно змінилася, хоча про недооцінку суперника не може бути й мови".

"У нас є всі можливості добре підготуватися і успішно виступити в груповому турнірі, щоб вперше опинитися там, де "Шахтар" ще не було жодного разу - в плей-офф Ліги чемпіонів", - підбив підсумки румун

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