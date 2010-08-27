Результати матчів Ліги Європи

Закінчилися матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА

Анортосіс - ЦСКА 1:2. Перший матч 0:4

Динамо (Мінськ) - Брюгге 2:3 (1:2)

Карабах - Борусія 0:1 (0:4)

Актобе - Алкмаар 2:1 (0:2)

Марітіму - БАТЕ 1:2 (0:3)

Локомотив - Лозанна-Спорт 1:1 (1:1). За пенальті 3:4

Дніпро (Могильов) - Вільяреал 1:2 (0:5)

ХІК - Бешикташ 0:4 (0:2)

Аустрія (Відень) - Аріс 1:1 (0:1)

Металіст - Омонія 2:2 (1:0)

Брондбю - Спортинг 0:3 (2:0)

Літекс - Дебрецен 1:2 (0:2)

Левскі - АІК 2:1 (0:0)

ПСВ - Сибір 5:0 (0:1)

Уніря - Хайдук 1:1 (1:4)

Трабзонспор - Ліверпуль 1:2 (0:1)

АПОЕЛ - Хетафе 1:1 (0:1)

Гент - Фейєноорд 2:0 (0:1)

АЕК - Данді Юнайтед 1:1 (1:0)

Таврія - Байєр 1:3 (0:3)

Штутгарт - Слован (Братислава) 2:2 (1:0)

Маккабі - ПСЖ 4:3 (0:2)

Лех - Дніпро (Дніпропетровськ) 0:0 (1:0)

Грасcхопперс - Стяуа 1:0 (0:1). За пенальті 3:4

Утрехт - Селтік 4:0 (0:2)

THC - ЦСКА (Софія) 2:2 (0:3)

Карпати - Галатасарай 1:1 (2:2)

Марібор - Палермо 3:2 (0:3)

Лілль - Васлуй 2:0 (0:0)

Ельфсборг - Наполі 0:2 (0:1)

Ювентус - Штурм 1:0 (2:1)

Астон Вілла - Рапід (Відень) 2:3 (1:1)

Мазервелл - Оденсе 0:1 (1:2)

Фенербахче - ПАОК 1:1 (0:1)

Манчестер Сіті - Тимішоара 2:0 (1:0)

Динамо (Загреб) - Дьор 2:1 (2:0)

Порту - Генк 4:2 (3:0)

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У жеребкуванні групового етапу, яке почнеться 27 серпня о 14.00, візьмуть участь 38 переможців раунду плей-офф і десять клубів, які поступилися в раунді плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.

Відповідно до рейтингу в таблиці коефіцієнтів кожна з 48 команд буде посіяна до одного з чотирьох кошиків, по одному представникові яких потраплять в кожну з 12 груп. Клуби з однієї національної асоціації будуть розведені по різних квартетах. Після закінчення жеребкування комп`ютер визначить підсумкове положення команд в групах, а з ним черговість матчів удома та на виїзді.