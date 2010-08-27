Результати матчів Ліги Європи
Сьогодні - жеребкування групового етапу
Закінчилися матчі-відповіді раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА
Анортосіс - ЦСКА 1:2. Перший матч 0:4
Динамо (Мінськ) - Брюгге 2:3 (1:2)
Карабах - Борусія 0:1 (0:4)
Актобе - Алкмаар 2:1 (0:2)
Марітіму - БАТЕ 1:2 (0:3)
Локомотив - Лозанна-Спорт 1:1 (1:1). За пенальті 3:4
Дніпро (Могильов) - Вільяреал 1:2 (0:5)
ХІК - Бешикташ 0:4 (0:2)
Аустрія (Відень) - Аріс 1:1 (0:1)
Металіст - Омонія 2:2 (1:0)
Брондбю - Спортинг 0:3 (2:0)
Літекс - Дебрецен 1:2 (0:2)
Левскі - АІК 2:1 (0:0)
ПСВ - Сибір 5:0 (0:1)
Уніря - Хайдук 1:1 (1:4)
Трабзонспор - Ліверпуль 1:2 (0:1)
АПОЕЛ - Хетафе 1:1 (0:1)
Гент - Фейєноорд 2:0 (0:1)
АЕК - Данді Юнайтед 1:1 (1:0)
Таврія - Байєр 1:3 (0:3)
Штутгарт - Слован (Братислава) 2:2 (1:0)
Маккабі - ПСЖ 4:3 (0:2)
Лех - Дніпро (Дніпропетровськ) 0:0 (1:0)
Грасcхопперс - Стяуа 1:0 (0:1). За пенальті 3:4
Утрехт - Селтік 4:0 (0:2)
THC - ЦСКА (Софія) 2:2 (0:3)
Карпати - Галатасарай 1:1 (2:2)
Марібор - Палермо 3:2 (0:3)
Лілль - Васлуй 2:0 (0:0)
Ельфсборг - Наполі 0:2 (0:1)
Ювентус - Штурм 1:0 (2:1)
Астон Вілла - Рапід (Відень) 2:3 (1:1)
Мазервелл - Оденсе 0:1 (1:2)
Фенербахче - ПАОК 1:1 (0:1)
Манчестер Сіті - Тимішоара 2:0 (1:0)
Динамо (Загреб) - Дьор 2:1 (2:0)
Порту - Генк 4:2 (3:0)
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У жеребкуванні групового етапу, яке почнеться 27 серпня о 14.00, візьмуть участь 38 переможців раунду плей-офф і десять клубів, які поступилися в раунді плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА.
Відповідно до рейтингу в таблиці коефіцієнтів кожна з 48 команд буде посіяна до одного з чотирьох кошиків, по одному представникові яких потраплять в кожну з 12 груп. Клуби з однієї національної асоціації будуть розведені по різних квартетах. Після закінчення жеребкування комп`ютер визначить підсумкове положення команд в групах, а з ним черговість матчів удома та на виїзді.