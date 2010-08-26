Результати українських команд у Лізі Європи

Металіст і Карпати вирішили завдання

Сьогодні - день матчів у відповідь раунду плей-офф Ліги Європи УЕФА, в якому беруть участь чотири українські клуби. Металіст - Омонія 2:2 (Дєвіч 66, Хав`єр 71 - Леандро 60, Ренхіфо 64). Перший матч 1:0 Таврія - Байєр 1:3 (Ідахор 5 пен. - Відаль 50 пен., Голайдо 74 автогол, Кастро 90+2). (0:3) Лех - Дніпро 0:0. (1:0) Карпати - Галатасарай 1:1 (Федецький 90+2 - Айдин 90+1). (2:2)

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