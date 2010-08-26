УЄФА назвав кращих гравців Європи
21:02, 26 серпня 2010Спорт
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Усі четверо - з "Інтера"
Перед церемонією жеребкування групової стадії Ліги чемпіонів Союзу футбольних європейських асоціацій (УЄФА) в Монако відбулася церемонія вручення нагород кращим гравцям минулого євросезону.
Кращим воротарем став Жуліо Сезар, кращим захисником - Майкон, півзахисником - Веслі Снейдер і нападаючим - Дієго Міліто.
Усі лауреати УЄФА представляють один клуб - італійський "Інтер".
Дієго Міліто також визнаний кращим футболістом сезону-2009/2010.
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