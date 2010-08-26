Мілевський знову потрапив у ДТП (фото)

Нападник київського "Динамо" Артем Мілевський знову потрапив в аварію. Про це повідомляє Чемпіон.

Цього разу футболіст не зміг розминутися на своєму "Мазератті" з "БМВ" у районі Бесарабської площі.

ДТП сталося у четвер, 26 серпня, близько 15:25 на вулиці Басейній.

Мілевський прокоментувати ситуацію на захотів, сказавши: "Зняли? Вільні!"

Зазначимо, що востаннє Артем потрапляв в аварію у березні цього року.