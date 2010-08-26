Мілевський знову потрапив у ДТП (фото)
16:25, 26 серпня 2010Спорт
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"Зняли? - Вільні!"
Нападник київського "Динамо" Артем Мілевський знову потрапив в аварію. Про це повідомляє Чемпіон.
Цього разу футболіст не зміг розминутися на своєму "Мазератті" з "БМВ" у районі Бесарабської площі.
ДТП сталося у четвер, 26 серпня, близько 15:25 на вулиці Басейній.
Мілевський прокоментувати ситуацію на захотів, сказавши: "Зняли? Вільні!"
Зазначимо, що востаннє Артем потрапляв в аварію у березні цього року.
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