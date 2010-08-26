Розклад трансляцій матчів українських клубів у Лізі Європи

Сьогодні відбудуться матчі у відповідь четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Європи

Харківський "Металіст" грає у себе удома з кіпрською "Омонією". На виїзді, нагадаємо, харків`яни перемогли з рахунком 1:0.

"Дніпро" в першому матчі раунду на своєму полі поступилося польському "Леху" з рахунком 0:1. Поєдинок у відповідь проходить сьогодні в Познані.

Сімферопольська "Таврія" приймає німецький "Байєр". Перший матч в Леверкузені, нагадаємо, завершився переконливою перемогою німців з рахунком 3:0.

У Львові "Карпати" приймають турецький "Галатасарай". Перший поєдинок у Туреччині завершився нічиєю 2:2

Нагадаємо, 23 серпня букмекерські контори оприлюднили котирування на матчі у відповідь плей-офф Ліги Європи, в якому беруть участь відразу чотири українські команди. Найбільші шанси на вихід до групового етапу має "Металіст".

Розклад трансляцій:

"Металіст" - "Омонія" - "Кіно" (20:00)

"Лех" - "Дніпро" - "ТЕТ" (21:00)

"Таврія" - "Байєр" - "Футбол" (21:00)

"Карпати" - "Галатасарай" - "ICTV" (21:45)

За матеріалами сайту "Подробности"