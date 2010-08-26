Газзаєву дуже прикро

Після гри з "Аяксом" головний тренер "Динамо" Валерій Газзаєв не подав у відставку.

"Я дуже шкодую, що ми не вийшли в груповий етап. Ми дуже добре виглядали в першому таймі, але не вистачило реалізації тих моментів, практично стовідсоткових.

Що стосується другого тайму, то вплинув матч із "Дніпром" два дні тому. Була територіальна перевага, а помилка Сілви призвела до другого м`яча.

Звичайно, я поздоровляю суперника, але думаю, що ми повинні були його проходити. У цілому, звичайно, я незадоволений. Можу шкодувати, і більше нічого. "Аякс" нам не створював ніяких проблем, з погляду тактики голландці просто били м`яч вперед. У них є сильний гравець Суарес, який продемонстрував сьогодні свою майстерність. Я дуже шкодую, що ми програли цій команді.

Думаю, ми грали добре, тому особливого сенсу міняти футболістів не було. Зараз можна говорити що завгодно. Забили б другий м`яч, і було б усе блискуче, - цитує Газзаєва Чемпіон.