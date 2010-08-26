Результати матчів Ліги чемпіонів

Сьогоднішніми матчами закінчився раунд плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА

Копенгаген - Русенборг 1:0. Перший матч 1:2

Жиліна - Спарта 1:0 (2:0)

Тоттенхем - Янг Бойз 4:0 (2:3)

Осер - Зеніт 2:0 (0:1)

Аякс - Динамо 2:1 (1:1)

Нагадаємо, що 24 серпня зіграли Хапоель - Зальцбург 1:1 (3:2)

Шериф - Базель 0:3 (0:1)

Андерлехт - Партизан 2:2 (2:2). За пенальті 2:3

Сампдорія - Вердер 3:2 (1:3)

Севілья - Брага (0:1) 3:4

Команди, виділені темним, проходять до групового етапу.

У жеребкуванні групового етапу, яке відбудеться сьогодні о 19.00, участь візьмуть десять зазначених переможців плей-офф і 22 клуби, що одержали прямий пропуск до цієї стадії турніру.

За її підсумками 32 команди будуть розбиті на вісім квартетів.

Посів команд буде проведений відповідно до їх рейтингу в таблиці коефіцієнтів, а в кожній групі виявиться не більше одного представника від кожної національної асоціації. Правила жеребкування також передбачають, що команди з однієї країни проведуть матчі в різні дні.