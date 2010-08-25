Футбольний арбітр завдав смертельного удару ножем вболівальнику

Трагедія на Львівщині

Після футбольного матчу на першість Жовківського району (Львівська область) арбітр поєдинку завдав смертельного ножового поранення вболівальнику. Інцидент стався 22 серпня у селі Боянець. Як повідомило ZAXID.NET джерело в правоохоронних органах, після проведення матчу 55-річний арбітр завдав проникаюче ножове поранення грудної клітки 37-річному вболівальнику. Потерпілий від отриманої травми помер у Жовківській районній лікарні. Обставини трагедії з’ясовуються.

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