Футбольний арбітр завдав смертельного удару ножем вболівальнику

21:40, 25 серпня 2010
Спорт
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Трагедія на Львівщині

Після футбольного матчу на першість Жовківського району (Львівська область) арбітр поєдинку завдав смертельного ножового поранення вболівальнику. Інцидент стався 22 серпня у селі Боянець.

Як повідомило ZAXID.NET джерело в правоохоронних органах, після проведення матчу 55-річний арбітр завдав проникаюче ножове поранення грудної клітки 37-річному вболівальнику.

Потерпілий від отриманої травми помер у Жовківській районній лікарні.

Обставини трагедії з’ясовуються.

 

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