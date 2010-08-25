У суботу на майдані Незалежності перекриють рух і виключать фонтани

У суботу, 28 серпня, на майдані Незалежності у Києві відбудеться боксерський турнір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав в.о. голови КМДА Олександр ПОПОВ.

Ініціатором проведення турніру під відкритим небом виступила промоутерська компанія «Elite-Boxing». Відповідно до розпорядження, саме «Elite-Boxing» несе відповідальність за підготовку та проведення заходу.

Під час проведення турніру на майдані Незалежності буде обмежено рух транспорту. Крім того, у період з 26 по 28 серпня не працюватимуть фонтани зі сторони Стели Незалежності.

28 серпня на Майдані Незалежності буде посилено охорону громадського порядку. Також у центрі міста чергуватимуть карети швидкої допомоги.

За інформацією організаторів, головною подією вечора стане 12-раундовий титульний бій між двома колишніми чемпіонами світу у вазі «півня». Україну представлятиме один з найбільш титулованих бійців в історії вітчизняного професійного боксу – екс-чемпіон світу за версією WBA Володимир СИДОРЕНКО. Суперником українця стане Мбвана МАТУМЛА з Танзанії, що володів раніше чемпіонським поясом IBO. На кону буде стояти вакантний титул інтернаціонального чемпіона за версією WBC у вазі «супермухи».

В андеркарті турніру виступлять кілька молодих боксерів. Серед них - Дмитро КУЧЕР, Віктор ПОСТОЛ, Микола ІCРАЕЛЯН і Тимур АХУНДОВ.

Загалом у рамках шоу пройде сім боксерських поєдинків.