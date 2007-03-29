Дієго Марадона потрапив до лікарні

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона госпіталізований в Буенос-Айресі, передає Радіо Свобода. Представник клініки відмовився повідомити подробиці, відзначивши лише, що госпіталізація пов`язана з нездужанням і не має відношення до пристрасті Марадони до кокаїну. 46-річний Марадона лікувався від наркотичної залежності. Останнім часом він набрав зайву вагу і планував пройти курс схуднення в Швейцарії.