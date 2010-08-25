Суркіс прийняв відставку Маркевича
11:58, 25 серпня 2010Спорт
3494
В.о. - Калитвинцев
Мирон Маркевич офіційно більше не є головним тренером збірної України з футбол.
Про це було проголосовано на засіданні Виконавчого комітету Федерації футболу України, повідомляє "Чемпіон".
Головного помічника Мирона Маркевича Юрія Калитвинцева призначили виконуючим обов`язки наставника збірної на два найближчі товариські матчі з Польщею та Чилі, які відбудуться на початку вересня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter