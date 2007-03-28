Результати відбірного раунду Чемпіонату Європи з футболу 2008 р.

Закінчилися матчі відбіркового раунду Чемпіонату Європи 2008 р. Група А Польща - Вірменія - 1:0 (Журавські 26) Сербія – Португалія 1:1 (Янкович 37 – Тьягу 5) Азербайджан - Фінляндія - 1:0 (Імамалієв 83). Група B Грузія - Фарерські острови - 3:1 (Сірадзе 25, Іашвілі 46, 90+5 – Р.Якобсен 57) Італія - Шотландія – 2:0 (Тоні 12, 70) Україна - Литва - 1:0 (Гусєв 47) Група C Мальта – Греція - 0:1 (Басінас 66) Туреччина - Норвегія - 2:2 (Хаміт Алтинтоп 72, 90 – Бренне 31, Андерсен 40) Угорщина - Молдова - 2:0 (Епуряну 5 (автогол), Геро 63) Група D Уельс – Сан-Маріно - 3:0 (Гіггз 3, Бейл 20, Кумас 63) Ірландія - Словаччина - 1:0 (Дойл 13) Чехія - Кіпр - 1:0 (Коллер 22) Група E Ізраїль - Естонія - 4:0 (Тал 19, Колаутті 29, Сахар 77, 80) Андорра - Англія - 0:3 (Джеррард 54, 76, Наджент 90+2) Група F Ліхтенштейн - Латвія - 1:0 (Маріо Фрік 17) Північна Ірландія – Швеція – 2:1 (Хілі 31, 58 – Елмандер 26) Іспанія - Ісландія - 0:0. Матч триває Група G Румунія - Люксембург - 3:0 (Муту 26, Контра 56, Маріка 90) Болгарія - Албанія – 0:0 Словенія - Нідерланди - 0:1 (ван Бронкхорст 86)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter