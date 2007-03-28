Результати відбірного раунду Чемпіонату Європи з футболу 2008 р.

23:46, 28 березня 2007
Спорт
1499

Закінчилися матчі відбіркового раунду Чемпіонату Європи 2008 р.

Група А

Польща - Вірменія - 1:0 (Журавські 26)

Сербія – Португалія 1:1 (Янкович 37 – Тьягу 5)

Азербайджан - Фінляндія - 1:0 (Імамалієв 83).

Група B

Грузія - Фарерські острови - 3:1 (Сірадзе 25, Іашвілі 46, 90+5 – Р.Якобсен 57)

Італія - Шотландія – 2:0 (Тоні 12, 70)

Україна - Литва - 1:0 (Гусєв 47)

Група C

Мальта – Греція - 0:1 (Басінас 66)

Туреччина - Норвегія - 2:2 (Хаміт Алтинтоп 72, 90 – Бренне 31, Андерсен 40)

Угорщина - Молдова - 2:0 (Епуряну 5 (автогол), Геро 63)

Група D

Уельс – Сан-Маріно - 3:0 (Гіггз 3, Бейл 20, Кумас 63)

Ірландія - Словаччина - 1:0 (Дойл 13)

Чехія - Кіпр - 1:0 (Коллер 22)

Група E

Ізраїль - Естонія - 4:0 (Тал 19, Колаутті 29, Сахар 77, 80)

Андорра - Англія - 0:3 (Джеррард 54, 76, Наджент 90+2)

Група F

Ліхтенштейн - Латвія - 1:0 (Маріо Фрік 17)

Північна Ірландія – Швеція – 2:1 (Хілі 31, 58 – Елмандер 26)

Іспанія - Ісландія - 0:0. Матч триває

Група G

Румунія - Люксембург - 3:0 (Муту 26, Контра 56, Маріка 90)

Болгарія - Албанія – 0:0

Словенія - Нідерланди - 0:1 (ван Бронкхорст 86)

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter