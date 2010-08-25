Маркевич: іноземний тренер з глузду з'їде у збірній України

Мирон Маркевич, головний тренер збірної України з футболу, в офіційній заяві для преси сказав, що причиною його рішення про добровільну відставку стала дискримінація і несправедливі, на його думку, санкції Федерації Футболу України щодо футбольного клубу Металіст.

“Раптово всі стали настільки чесними в Україні, що мені просто сльоза тече, - сказав тренер в інтерв’ю Бі-Бі-Сі,- Піймали “Металіст” і зробили з нас невідомо кого. А на мене як на тренера “Металіста”, також тінь падає. Тому виходить, що в мене морального права немає тренувати збірну України”

За словами тренера, те, що відбувається зараз навколо харківського клубу, - це “просто фарс по указці окремих людей” Маркевич підкреслив, що не хоче брати в ньому участь.

Тренер зазначив, що на посту наставника “жовто-синіх” робив по максимуму все, що було в його силах, але, на жаль, прогноз щодо майбутнього нашої збірної дав зовсім не райдужний: “Я вам кажу як воно є – я не бачу майбутнього взагалі у збірної України”.

Маркевич, однак, сподівається що його рішення щось зрушить у загальній ситуації: “Я тренер, це моя робота, і я відповідаю лише за неї. А що там робиться нагорі, хто з ким розмовляє чи не розмовляє, - мене не повинно цікавити. Але я патріот України і я хотів би, що те все відійшло на другий план. Тому що через два роки приїдуть кращі команди Європи, і Україні треба виставити достойну команду. А зараз так виглядає, що ніхто про збірну не думає, і нікому вона не потрібна. Можливо, я своїм рішенням щось зрушу. За чотири місяці я отримав задоволення від роботи зі збірною, це була одна сім’я, панувала прекрасна атмосфера. І цей період я буду згадувати у найкращих своїх думках”.

У фіналі розмови на запитання журналіста, чи допомогло б запрошення на посаду тренера збірної іноземного фахівця усунути підводні течії у стосунках між федерацією та клубами і особистими амбіціями певних керівників, Маркевич відповів прямо: "Я вже 27 років тут працюю: з глузду з’їйде той тренер, навіть найтитулованіший, і втече швидше, ніж я.”