Ліга Європи: на кого з українців ставлять букмекери

Букмекерські контори опублікували котирування на матчі у відповідь плей-офф Ліги Європи, в якому беруть участь відразу чотири українські команди.

Так, найбільші шанси на вихід до групового етапу - має "Металіст". Харків`яни на виїзді обіграли "Омонію" - 1:0, і тепер коефіцієнт на прохід українців - всього 1,05 (шанси - 89%), тоді як на кіпріотів - 8,00 (шанси - 11%).

Після 2:2 в Стамбулі на рівних котируються "Карпати" і "Галатасарай" - по 1,85 на прохід, або 50% на 50%.

А ось "Дніпро" з фаворита перетворилося на аутсайдера. Після сенсаційних домашніх 0:1 від "Леха" коефіцієнт на прохід дніпропетровської команди - 2,65 (шанси 35%), поляків - 1,42 (шанси 65%). До першого матчу все було навпаки.

Ну а на прохід "Таврії" ставки узагалі не приймаються. Програвши 0:3 на виїзді німецькому "Баєру", симферопольці, на думку букмекерських контор, програють і в домашньому матчі.

Поєдинки пройдуть у четвер, 26 серпня.

"Сегодня"